News Udinese – L’agente di Cistana sorprende tutti: “I friulani..”

La società continua a lavorare in vista della prossima stagione. Bisogna chiudere determinati affari prima che sia troppo tardi

La società bianconera ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza in campionato, pur continuando il buon processo di crescita iniziato questa estate. Proprio per questo motivo, il team si muove anche sul mercato alla caccia di nuovi difensori. Proprio nelle ultime ore è arrivata una comunicazione che riguarda il futuro di un giocatore da tempo nel mirino di Marino. Ecco le parole dell'agente.

Andrea Cistana è stato accostato di recente a squadre di Serie A, come l'Udinese, e il suo agente Davide Lippi, dalle colonne del Giornale di Brescia, ha spiegato come il difensore voglia mettersi alla prova nella massima serie: “Andrea vorrebbe andare in Serie A: dopo tanti anni a Brescia è comprensibile che voglia provare altre esperienze“. Per il classe '97 sarebbe in arrivo un'offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto anche se ancora non si sa se questa arriverà dalla Fiorentina o dai friulani o ancora da club non ancora noti. Complicato però che il Brescia lo lasci partire con queste modalità a metà stagione.

L'affare — Stiamo parlando pur sempre di un profilo giovane e che una società come l'Udinese vorrebbe nel suo nuovo progetto. Sicuramente si farà il possibile da qua fino alla fine del calciomercato. Nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità e non va scartata nessuna pista.