Notizie Udinese – L’agente di Deulofeu conferma / I dettagli sulla cessione

Il team bianconero continua a lavorare in vista della prossima sessione di calciomercato, stiamo parlando di una società che non vede l'ora di iniziare la sua prossima stagione. Questa si è conclusa nel migliore dei modi e di sicuro le sue gesta resteranno nella memoria di tutti i tifosi. Sono state diverse le partite da memorizzare e che i fans non dimenticheranno per parecchio tempo, stiamo parlando di risultati clamorosi come i 3 diversi 4-0 finali. Arrivati per giunta tutti in trasferta e tutti contro società molto ben attrezzate o piene di motivazioni (Fiorentina, Salernitana, Cagliari). Ora, però, bisogna iniziare a pensare al calciomercato ed anche a qualche profilo che cercherà un nuovo team. Tra questi c'è anche lo spagnolo Gerard Deulofeu, un asso a tutti gli effetti nel corso di questa annata. Ecco le parole del suo agente.