Udinese | L’agente di Pussetto fa tremare i tifosi bianconeri: “il suo futuro…”

Victor Osimhen ha timbrato il cartellino per ben due volte e la seconda è stata fatale. Il Leicester, fino al 64esimo minuto, era in vantaggio per ben 2 reti a 0. Cinque minuti dopo, l'attaccante nigeriano si è svegliato e per la difesa del club inglese sono stati dolori. Il tabellino recita: Osimhen 69' e 87'. Il Napoli ha pareggiato i conti e per poco non rischia persino di vincerla. Ma arriviamo al dunque.