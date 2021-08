Udinese – Gli aggiornamenti del pomeriggio: c’è un reparto da ristrutturare!

Le ultime due amichevoli giocate dall'Udinese targata Luca Gotti hanno fatto suonare il campanello d'allarme. Udinese-Sturm: 2-3 e Lens-Udinese: 4-1. Ovviamente la situazione non è disastrosa. Però non c'è limite al miglioramento e questo lo sanno tutti all'interno delle mura bianconere. Insomma, non solo serve il prima possibile un centravanti ma bisogna anche ristrutturare il reparto difensivo. Ora che Glik sembra (momentaneamente) sfumato, Pierpaolo Marino starebbe ancora cercando un'alternativa da fornire al suo allenatore. Attenzione anche alla Fiorentina. Le due società hanno molte più cose in comune di quanto sembri. Ecco chi sono i 3 difensori che piaccion0 a entrambe <<<