Aggiornamento: Le probabili formazioni di Udinese-Napoli

News Udinese L’asso nella manica si chiama Pereyra

NOTIZIE UDINESE – Mancano solamente due giorni al ritorno in campo dell’Udinese, che tenterà di riprendersi in questo momento molto complicato della stagione. La squadra allenata da Luca Gotti, infatti, non vince da quasi un mese, ossia ben 5 partite consecutive: l’ultima vittoria risale al 12 dicembre, quando i bianconeri sconfissero allo Stadio Olimpico Grande Torino i padroni di casa granata per 3-2. Da allora, solamente 2 sconfitte e 3 pareggi, l’ultimo mercoledì contro il Bologna al Dall’Ara. Questi risultati hanno bloccato la corsa dell’Udinese, che prima della vittoria a Torino era riuscita anche a battere la Lazio a Roma per 3-1. Domenica, alle ore 15:00, andrà in scena un’altra sfida molto importante per i friulani, che dovranno assolutamente cercare di conquistare in ogni modo i tre punti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gotti potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. In questo modo scenderebbero in campo dal primo minuto sia Arslan che Mandragora.

Infatti, alla Dacia Arena arriva il Napoli di Gennaro Gattuso, nella gara valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Contro i partenopei, Gotti dovrà continuare a fare a meno di alcuni giocatori molto importanti, costretti ai box dagli infortuni. Oltre a Stefano Okaka, anche Gerard Deulofeu sembra non poter ancora partire dal primo minuto, a causa del fastidio al piede. Inoltre, anche gli azzurri devono fare i conti con delle assenze pesanti, specialmente in attacco: su tutte, infatti, pesano le indisponibilità di Mertens e Osimhen, nonostante Insigne sia stato recuperato. In questi giorni, dunque, i due allenatori stanno facendo le loro valutazioni sulle possibili scelte per i 22 che scenderanno in campo. Sarà una partita molto delicata, in cui entrambe le squadre tenteranno in ogni modo di vincere. Gotti vuole provare una mossa inedita. Pereyra potrebbe diventare il suo asso nella manica.

Ecco, dunque, le probabili formazioni di Udinese-Napoli:

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Larsen, De Paul, Mandragora, Arslan, Zeegelaar; Pereyra e Lasagna. All.: Gotti.

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Manolas, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All.: Gattuso.