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Stefano De Agostini, allenatore del Tamai, ha un legame con la partita tra Udinese e Cremonese. La sua formazione viene dal vivaio friulano e ha giocato con i grigiorossi tra il 1993 e il 1996. Sulla prossima sfida interna dell'Udinese contro il Lecce, in programma sabato 25 ottobre: "Attualmente si tratta di due scontri cruciali: è fondamentale guadagnare punti per allontanarsi dalle posizioni di classifica poco favorevoli. Contro la Cremonese è essenziale avere l’approccio giusto".

Non è un momento facile per l'Udinese. Tuttavia, De Agostini ritiene che non si possa attribuire tutta la colpa all’allenatore Runjaic: "Quando si sbagliano occasioni come quella contro il Cagliari, cosa si può dire all'allenatore? La squadra ha avuto diverse chance, alcune più ghiotte di un calcio di rigore. Non posso affermare che l'Udinese abbia disputato una grande partita, ma voglio anche enfatizzare che ci sono incontri in cui il risultato è fondamentale: quelle opportunità avrebbero dovuto essere sfruttate meglio. E altrimenti staremmo parlando di altro".

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