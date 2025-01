Udinese – D’Agostino. “Bisogna saper leggere i momenti…” Le parole

Con le sue 114 presenze e 12 reti in bianconero tra le stagioni 2006 e 2010, Gaetano D’Agostino ha commentato la sconfitta dell'Udinese contro il Como.

“Ci sono i momenti per osare e invece ho avuto la sensazione che Runjaic abbia avuto un po’ di paura e abbia cercato il punticino, sbagliando tattica e anche le dichiarazioni post partita. Credo che la vittoria del Cagliari lo abbia preoccupato e che l’idea di andare a Como a prendersi il punto, per tenere i lariani distanza, abbia prevalso. Bisogna saper leggere i momenti, contestualizzarli, e capire che ci sono occasioni in cui osare cambiando modulo e mantenendo i principi di gioco”.