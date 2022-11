Spezia-Udinese | Agudelo: “Meritavamo noi, ma ci è mancata concretezza”

Il team bianconero non trova la vittoria da sei match consecutivi. Ecco il pensiero del centrocampista spezzino Kevin Agudelo

E' terminata in pareggio la partita di ieri tra le due compagini bianconere. Alla fine nessuno dei due club riesce a portarsi a casa i tre punti finali ed anche oggi la posta va divisa in parti uguali. Ora l'Udinese deve cercare di fare il miracolo contro i partenopei proprio tra qualche giorno. Il Napoli viaggia spedito e non sembra potersi fermare, ma questa Udinese ha dimostrato di poter fare male anche alle grandi del nostro campionato. Dell'incontro, però, hanno parlato anche gli avversari. Ecco le parole di Kevin Agudelo, autore di una buona partita.

Agudelo ha commentato così la sfida del Picco. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale delle aquile: "Rimane un po' di rammarico per questa partita, abbiamo fatto tante cose buone per riuscire a vincerla, creando diverse occasioni ghiotte. Sono dispiaciuto perché non siamo riusciti a vincerla, ma è comunque un pareggio che ci permette di tornare a muovere la classifica.

Le parole di Agudelo — Il fantasista spezzino ha proseguito parlando di come la sfida sia stata una partita molto fisica e combattuta. Secondo lui. l'Udinese è una squadra forte sotto questo punto di vista. "Credo che alla fine meritavamo di più, perché di occasioni ne abbiamo avute tante ma non siamo riusciti a concretizzarle. È mancata un po' di concretezza, ma anche un po' di fortuna su certe occasioni."