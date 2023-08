Udinese-Al Rayyan 2-1 / Il commento: Thauvin show alla Udinese Arena

Oggi si scende in campo per l'ultima sfida della prestagione bianconera. Dall'altra parte del campo ci saranno degli avversari di primo livello come i qatarioti dell'Al Rayyan. La società del golfo ha investito tanto negli ultimi anni ed il loro tridente offensivo lo dimostra, visto che scenderanno in campo con Boufal, Dos Santos e Rodrigo (ex Valencia e Leeds tra le tante). Non perdiamo nemmeno un istante e partiamo subito con il commento LIVE: