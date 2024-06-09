Il noto giornalista di Prime Video, Alessandro Alciato ha voluto esprimere pubblicamente la sua opinione in merito all'addio di Fabio Cannavaro dalla panchina dell'Udinese. Il giornalista conosce bene il tecnico campano e ha commentato il post Instagram d'addio.

"Non ho ben capito cos'avresti dovuto fare di più. Grande Mister", ha scritto. Una decisione da parte della proprietà bianconera che ha suscitato una reazione basita da parte di molti, addetti ai lavori e non, soprattutto a livello nazionale. Ora l'Udinese è concentrata nella scelta del successore.

i primi nomi sondati.