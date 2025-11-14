Udinese – Allarme esterni per gli avversari: le ultime dai campi

Italiano soffre sulla fascia con Cambiaghi e Rowe verso il forfait. Runjaic rimane concentrato al Bruseschi

Lorenzo Focolari Redattore 14 novembre - 12:08

A Bologna è giunto il momento di Dominguez: con Cambiaghi e Rowe assenti, l’argentino del 2003 dovrebbe occupare la fascia sinistra contro l’Udinese nella prima partita dopo la pausa. Finora in questo campionato, Dominguez ha disputato 4 partite, di cui solo una da titolare. Dominguez, tuttavia, dovrà guadagnarsi il posto durante le sedute di allenamento in questi giorni a Casteldebole, sebbene sia l’unico giocatore con esperienza in quel ruolo, ci sono altri rossoblù che potrebbero adattarsi a occupare quella zona del campo.

Lo hanno già fatto prima. In particolare Odgaard, che ha brillato da quando è stato spostato in trequarti, ma ha già ricoperto anche il ruolo di esterno. È avvenuto nella parte finale della gara contro il Brann e potrebbe ripetersi.

Italiano farà delle valutazioni. Potrebbe anche considerare di utilizzare Bernardeschi in quel ruolo, il quale ha segnato 15 gol in carriera come esterno sinistro, oppure in alternativa, in caso di reale necessità, Fabbian. Le opzioni per affrontare le assenze sono disponibili. Le ultime di mercato: De Laurentiis chiama Pozzo? Pronti 20 milioni<<<