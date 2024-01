Udinese | Allarme Giroud rientrato: ci sarà e con lui Florenzi e Sportiello

La squadra di Pioli potrà contare su Giroud, che in mattinata era stato considerato in dubbio a causa di un attacco influenzale. Tutto ok invece per il francese che ha smaltito la febbre e sarà dunque regolarmente in gruppo con i rossoneri. Il Milan inoltre, per la trasferta friulana, recupera anche altre due pedine: stiamo parlando di Florenzi e Sportiello, che rientrano dai rispettivi infortuni e saranno dunque a disposizione di Stefano Pioli.