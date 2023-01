News Udinese – Allegri è chiaro: “Di Maria sta recuperando”

Il tecnico della vecchia signora ha detto la sua nel corso della conferenza post partita di ieri. Ecco le info utili verso il prossimo match

Redazione

I bianconeri continuano a vincere e dopo il successo contro la Cremonese sono arrivati a sette vittorie consecutive, ora tocca all'Udinese e la squadra di Andrea Sottil sogna di poter fare lo sgambetto. Sicuramente si tratta di una partita molto importante e dalle mille sfaccettature, soprattutto perché la Vecchia signora dovrà continuare a fare a meno di diversi giocatori molto importanti. Per il momento sia Dusan Vlahovic che Paul Pogba sono sicuri di non poter partecipare al prossimo match di campionato, ma arrivano delle notizie poco positive per quanto riguarda un esterno d'attacco. Andiamo a leggere le parole di mister Max Allegri e il punto sul recupero di tutti gli infortunati proprio in vista del match contro i friulani.

"Sembra stia meglio anche se era ancora un po’ dolorante. Angel è un giocatore straordinario, un giocatore che ha una qualità fuori dal comune, è normale che come tutti gli altri deve stare bene". Parole di rito che fanno preoccupare la retroguardia della squadra del Friuli Venezia Giulia. Perché difendere su Di Maria (se in condizione) potrebbe diventare una vera e propria mission impossibile. Sempre il mister toscano ha aggiunto che ieri mattina si è allenato a parte e da oggi dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo con tutti gli altri compagni. Ecco come cambia la squadra con il rientro del Fideo.

Un nuovo team — Con Di Maria largo su una fascia e Federico Chiesa sull'altra i bianconeri si rifanno completamente il look, soprattutto in vista del girone di ritorno. Adesso la squadra allenata da Max può sognare di raggiungere grandi traguardi e puntare anche a qualcosa in più di un semplice piazzamento nelle migliori quattro. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime e i voti assegnati dopo la partita di ieri sera. Ecco le pagelle di Udinese-Empoli <<<