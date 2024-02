Notizie Udinese | Allegri con l’enigma in attacco: dipende tutto da Vlahovic

L'attaccante serbo non si è allenato neanche oggi. Il suo rientro è programmato per domani: se non riesce a recuperare toccherà a Milik

Per la Vecchia Signora il punto interrogativo più grande per l'undici titolare contro l'Udinese riguarda Vlahovic. L'attaccante serbo è uscito malconcio dalla sfida contro l'Inter, con i fastidi muscolari all'adduttore destro. Ieri il centravanti si è allenato a parte, e anche nella giornata di oggi ha svolto lavoro personalizzato. Salvo sorprese, però, da domani inizierà il graduale inserimento in gruppo: una vera e propria corsa contro il tempo per vederlo titolare lunedì.

Se Vlahovic non dovesse essere in grado di partire dal 1', al suo posto sarebbe pronto Milik: il polacco, scontato il turno di squalifica per il rosso rimediato contro l'Empoli, torna a disposizione di Allegri. Di dubbi ce ne sono però anche per il ruolo di seconda punta: nel Derby d'Italia tra Yildiz e Chiesa a spuntarla è stato il primo. Stavolta le cose potrebbero andare diversamente: Chiesa, che si sta allenando regolarmente in gruppo, scalpita e potrebbe dunque partire dal 1'. Poi si sa, la sua vittima preferita sono i friulani...

