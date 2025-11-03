Udinese – Allegri su Galeone: “Mi ha trasmesso tantissimo…” Le parole

Massimiliano Allegri ricorda con affetto Giovanni Galeone, allenatore con cui aveva un forte legame. Dopo la vittoria contro la Roma, il suo pensiero va a lui: “Per me è un giorno di tristezza, ci ha lasciato il mister con cui avevo un legame personale dopo 35 anni. Nel 1991 sono passato dal Pavia al Pescara. Loro avevano ingaggiato Massara e io ero incluso nel pacchetto".
"Dopo essere arrivato lì, dopo mezz’ora ho capito che la situazione era diversa; mi hanno detto che non avrei potuto giocare come trequartista, ma dovevo fare la mezzala. Da quel momento è iniziata la mia modesta carriera da calciatore".
"Mi ha trasmesso tantissimo, e anche se ho avuto un passato da grande attaccante, ho appreso tutti i concetti e i principi della fase difensiva solamente grazie a lui".
