Juve-Udinese / Max Allegri resta in bianconero? Le ultime sul suo rinnovo

La squadra bianconera sta valutando proprio in queste ore il possibile futuro bianconero. Le ultime sul rinnovo di Allegri sono fondamentali

La sfida alla Juventus si avvicina ogni giorni di più , ma in quel di Torino a tenere banco ci sta pensando il tecnico Massimiliano Allegri ed il suo possibile rinnovo. Il prolungamento di contratto al momento è ancora un vero e proprio punto di domanda.

Il rinnovo è un dubbio

Il contratto è in scadenza nel 2025 e per il momento resta ancora tutto un vero e proprio punto di domanda. Vedremo se effettivamente la squadra riuscirà a trovare una quadra con il mister e di conseguenza prolungare il loro matrimonio oltre queste prime tre stagioni. La piazza dopo la sconfitta di domenica è spaccata a metà, una scelta sicuramente che lascerà più di qualcuno con l'amaro in bocca.