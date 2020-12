Allenamento Udinese: differenziato per Arslan e Forestieri

Allenamento a porte chiuse per l’Udinese questa mattina al Bruseschi. La squadra friulana ha lavorato sulla parte tecnico-tattica, in vista della trasferta di campionato contro il Cagliari. Tutti i giocatori erano presenti, tranne gli infortunati lungodegenti, ai quali si sono aggiunte le assenze di Arslan e Forestieri, i quali si faranno un differenziato programmato per questo pomeriggio. Il resto del gruppo ha svolto in mattinata una partitella d’allenamento, alla quale ha preso parte Sebastian De Maio, rientrato tra i convocati. Domani pomeriggio è in programma la rifinitura.