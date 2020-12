Allenamento Udinese: oggi al Bruseschi, seduta sotto la pioggia

Dopo il giorno di pausa concesso, l’Udinese ha ripreso ad allenarsi questa mattina, sotto una forte pioggia. Una buona notizia arriva dall’infermeria, perché Fernando Forestieri, dopo essersi fermato a causa di uno stiramento alla coscia, già ieri ha ripreso ad allenarsi. L’argentino però non sarà disponibile nella gara di sabato contro il Torino e nemmeno per il turno infrasettimanale, dove i friulani affronteranno il Crotone. L’esterno bianconero, spera di recuperare per la prossima trasferta in casa del Cagliari.

Nel prepartita della gara contro la Lazio, il direttore tecnico Pierpaolo Marino, annunciò che il Covid aveva colpito giocatori e membri dello staff del club. È normale dunque augurarsi che dopo Nestorovski e Mandragora, tornati sabato scorso tra i convocati, anche altri giocatori siano sulla via del recupero e che possano essere già a disposizione sabato a Torino. Ciò non toglie che la lista degli assenti sia ancora lunga, perché nell’elenco dei convocati per la sfida contro l’Atalanta, oltre al lungodegente Prödl e agli ultimi infortunati Jajalo e Forestieri, erano rimasti fuori De Maio, Ouwejan, Lasagna e Okaka. Qualcuno di loro potrebbe recuperare per Torino, ma solo il tempo potrà dare le giuste risposte. Nel frattempo, la futura preparazione per la gara di sabato alle 18 contro i granata, prevede una seduta mattutina per domani e una pomeridiana giovedì e venerdì. A seguire, la partenza per la città piemontese.