Allenamento Udinese: rientra in gruppo De Maio

Oggi pomeriggio alle ore 15:00 l’Udinese è tornato sui campi del Bruseschi. Nell’ordine, ad iniziare la seduta, sono arrivati prima i portieri e poco più tardi il resto della rosa. Programma d’allenamento tecnico-tattico sul campo, per chi è subentrato contro il Crotone e chi ha giocato di meno. In vista della partita contro il Cagliari, Gotti potrebbe recuperare De Maio, tornato oggi in gruppo, a seguito del lavoro differenziato svolto ieri. Sono sempre da monitorare invece le condizioni di Forestieri, il quale potrebbe aggiungersi domani alla squadra e provare a rientrare fra i convocati in vista della trasferta sarda. Anche De Paul si è allenato regolarmente con i compagni, dopo gli accertamenti di ieri. Alla Sardegna Arena ci sarà. I bianconeri riprenderanno il programma di preparazione al match domani mattina e sabato pomeriggio, dove i ragazzi di mister Gotti sosterranno la consueta rifinitura prima di volare a Cagliari. Infine, in vista dell’ultimo impegno di Serie A di quest’anno contro il Benevento, la squadra godrà di tre giorni di riposo: il 25,26 e 27 dicembre.