Udinese | Altobelli su Lucca: “E’ cresciuto. Tecnico nonostante l’altezza”

"Spillo" Altobelli è uno che di gol e attaccanti se ne intende. Il campione del mondo di Spagna 1982 ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto , in cui ha parlato della situazione di Lorenzo Lucca , fresco della prima convocazione con la Nazionale maggiore: " Un segnale di attenzione da parte di Spalletti, e il riconoscimento delle qualità di un gran bell’attaccante. Ho notato due cose. La prima, è che ha fatto dei gol molto belli e non facili, e la seconda è la marcatura speciale che le avversarie gli riservano". E ancora: "Lucca è cresciuto, dimostrando di essere abbastanza tecnico nonostante l’altezza che gli impone una certa coordinazione".

Basterà per convincere il Ct a portarlo all'Europeo? "Questo è da vedersi, ma sappiamo che Spalletti è un allenatore ideale per gli attaccanti. Lucca ne beneficerà". Infine qualche parola anche sull'Udinese e la sua complicata stagione: "In coda sarà bagarre e faccio un augurio all’Udinese: secondo me nelle prossime giornate riuscirà sicuramente ad allontanarsi dalla zona retrocessione e a salvarsi".