News Udinese | Altra partenza in difesa: Quina va in prestito al Vizela

Altra uscita in casa Udinese nelle prossime ore. E' il caso di Domingos Quina che si appresta a lasciare la Serie A già in questa sessione di mercato. Il centrocampista classe 1999 è infatti ad un passo dal Vizela , formazione del massimo campionato portoghese che al momento occupa il penultimo posto in classifica.

Le due società hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza del club. In questa prima parte di stagione, Quina ha trovato pochissimo spazio in bianconero: solamente tre presenze tra Serie A e Coppa Italia, per un totale di 66' minuti.