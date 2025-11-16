mondoudinese udinese news udinese Udinese – Altra tegola per Italiano! Il punto in vista dei bianconeri

Udinese – Altra tegola per Italiano! Il punto in vista dei bianconeri

La gara contro l'Udinese è ancora lontana ma in casa Bologna sembrano esserci delle brutte notizie: Italiano perde un altro big
Mentre l'Udinese è impegnata nel recuperare Kristensen, Italiano è alle prese con diversi dilemmi. Tra questi ci sono Immobile, Cambiaghi e Rowe. Tutti e tre cercano di recuperare in tempo per la partita contro i bianconeri.

Brutte notizie ieri per Italiano provenienti dalla partita tra Svizzera e Svezia, dove il suo difensore Emil Holm ha subito un infortunio: all’inizio del secondo tempo ha riportato un problema al muscolo flessore della coscia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo al 5′.

Questo rappresenta un duro colpo per il Bologna: il giocatore, che ha lasciato il terreno di gioco in piedi, potrebbe dover stare fermo in vista della gara contro l’Udinese. Le ultime di mercato: Iker Bravo addio a gennaio? Dichiarazioni shock <<<

