Udinese News – Altri due recuperi per Di Francesco! L’analisi attuale

Il Lecce ha svolto la sessione di allenamento di oggi in occasione della gara contro l'Udinese. Jean è sempre assente, mentre Pérez e Sottil hanno effettuato un lavoro su misura: l’attaccante sta seguendo un programma specifico da circa dieci giorni a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi poco prima della partita contro il Sassuolo. Il difensore cileno deve recuperare da un problema muscolare subito durante il Mondiale under 20.
La formazione salentina sta recuperando alcuni elementi importanti all'interno della propria rosa per affrontare l'Udinese
Lo staff di Di Francesco ha invece reintegrato in gruppo Banda e Camarda, che hanno superato il malessere influenzale che li aveva colpiti. Domani mattina ci sarà la rifinitura prima della partenza per Udine, dove la squadra sarà seguita da circa mille tifosi.
La gara si scalda già alla vigilia. Runjaic e Di Francesco vogliono i tre punti ad ogni costo. Cambiando rapidamente argomento non perdetevi le ultime notizie di mercato: Pozzo chiude per il centrale? Colpo da brividi <<<
