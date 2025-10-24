Udinese News – Altri due recuperi per Di Francesco! L’analisi attuale

Il Lecce ha svolto la sessione di allenamento di oggi in occasione della gara contro l'Udinese. Jean è sempre assente, mentre Pérez e Sottil hanno effettuato un lavoro su misura: l’attaccante sta seguendo un programma specifico da circa dieci giorni a causa di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a fermarsi poco prima della partita contro il Sassuolo. Il difensore cileno deve recuperare da un problema muscolare subito durante il Mondiale under 20.