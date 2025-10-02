Si accumulano le assenze nell'infermeria del Cagliari in preparazione alla partita di domenica contro l'Udinese. Dopo Belotti, anche Pisacane deve fare a meno di Rodriguez e Gaetano. Il Corriere dello sport riporta che il difensore uruguaiano ha manifestato un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra, mentre il trequartista presenta un affaticamento al muscolo retto femorale della gamba sinistra.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Cagliari decimato! Altri due top ai box: i nomi
udinese
News Udinese – Cagliari decimato! Altri due top ai box: i nomi
Pisacane perde altri due giocatori in vista della gara contro l'Udinese: ecco i nomi degli indisponibili rossoblu
Non dovrebbero essere infortuni gravi, ma a tre giorni dall'incontro a Udine, entrambi sono molto in dubbio. Grazie alla pausa, dovrebbero tornare a disposizione per la prossima partita casalinga contro il Bologna.
Restano nella lista degli infortunati Radunovic, che è fermo da luglio dopo l'amichevole contro il Galatasaray, Zappa e Pintus. L'unica nota positiva è Luvumbo che, dopo aver saltato le partite contro Parma, Lecce e Inter per infortunio, sarà disponibile per Udine. Le ultime di mercato: Kristensen vede rossonero? Scelto il sostituto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA