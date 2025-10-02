News Udinese – Cagliari decimato! Altri due top ai box: i nomi

Si accumulano le assenze nell'infermeria del Cagliari in preparazione alla partita di domenica contro l'Udinese . Dopo Belotti , anche Pisacane deve fare a meno di Rodriguez e Gaetano . Il Corriere dello sport riporta che il difensore uruguaiano ha manifestato un problema ai muscoli flessori della coscia sinistra, mentre il trequartista presenta un affaticamento al muscolo retto femorale della gamba sinistra.

Restano nella lista degli infortunati Radunovic, che è fermo da luglio dopo l'amichevale contro il Galatasaray, Zappa e Pintus. L'unica nota positiva è Luvumbo che, dopo aver saltato le partite contro Parma, Lecce e Inter per infortunio, sarà disponibile per Udine.