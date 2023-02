Notizie Udinese | Un altro ex bianconero dice addio: Llorente si ritira

L'Udinese continua a lavorare sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi match. La voglia di rivalsa è molto grande e di conseguenza quella di sabato sera si prospetta come una partita che non si può sbagliare per nessun motivo al mondo. Nel frattempo però, giungono notizie dalla Spagna riguardo un attaccante che all'Udinese ci ha giocato.

La carriera di Fernando Llorente è arrivata al capolinea. Il 26 febbraio il “Re Leone” spegnerà 38 candeline sulla torta, con una certezza: quella che non giocherà più a calcio a livello professionistico. L’attaccante spagnolo infatti ha deciso di ritirarsi per iniziare così una nuova fase della sua vita. In questa ci sarà ancora lo sport, visto che Llorente entrerà a far parte di un torneo molto popolare, ovvero la Kings League. Ma non solo. Il centravanti basco che in Italia ha vestito le maglie di Juventus, Napoli e Udinese è svicolato dallo scorso giugno, dopo la stagione all'Eibar, e ha annunciato in diretta tv che la sua carriera da calciatore può ormai considerarsi conclusa. "Non ti vedremo più in campo? No, no. Ora ho tutto chiaro. Continuo a tenermi in forma giocando a padel", ha detto.