Udinese – Alvini: “Bertola? I bianconeri hanno acquistato…” Le parole

Il tecnico attuale del Cosenza, Massimiliano Alvini, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'acquisto dell'Udinese di Niccolò Bertola

Lorenzo Focolari Redattore 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 11:14)

Massimiliano Alvini, attuale tecnico del Cosenza, ha espresso la sua opinione sull'acquisto di Nicolò Bertola, ormai concluso dall'Udinese. Si tratta di un atleta che il mister conosce bene, avendolo già guidato allo Spezia nel 2023. "Nicolò è una persona molto seria che investe tanto tempo nel suo lavoro, sia prima che dopo gli allenamenti. Per me, questo non è solo un particolare, ma un elemento chiave per comprendere il carattere, che si riflette poi nelle relazioni. Per noi allenatori è un grande vantaggio avere giocatori come lui, poiché facilita ogni fase del nostro lavoro. L'Udinese ha quindi acquisito un difensore già pronto per la Serie A".

Alvini ha descritto le qualità tecniche del giovane: "Si tratta di un difensore centrale capace di operare indifferentemente in un reparto a quattro come centrale di destra, o nel ruolo di centrale puro, oppure come terzino destro in una difesa a tre. Possiede un ottimo tempismo nelle letture di gioco che gli consente di posizionarsi bene sull'avversario, prevedendo anche dove potrebbe andare il pallone, sia in fase difensiva che offensiva. È abile negli inserimenti, anche in situazioni di gioco fermo sui calci piazzati, riuscendo a siglare gol e a creare occasioni".

"Molti club di Serie A lo volevano e l'Udinese ha dimostrato astuzia nel ingaggiarlo, ma ora starà a lui compiere il passo decisivo per affermarsi e raggiungere i propri obiettivi, mentre i suoi allenatori avranno il compito di metterlo nelle condizioni ideali per crescere e rendere al meglio. Bertola è un giovane e un acquisto intelligente, e sarà un piacere allenarlo".