Udinese – Le partite “spezzate” non fanno vincere: l’analisi della gara

La vittoria rimane lontana da casa Udine: Runjaic non sembra riuscire a trovare soluzioni diverse a quelle attuali

Lorenzo Focolari Redattore 21 ottobre - 08:21

Questa Udinese la conosciamo già. Gli interpreti sono cambiati in alcune zone del campo (soprattutto in attacco) ma l'atteggiamento che mostra la squadra è sempre lo stesso. L'obiettivo sarebbe quello di cercare di giocare le partite per tutta la durata dei novanti minuti canonici. Ciò non accade in generale e nemmeno ieri sera gli uomini di Runjaic si sono affermati con la vittoria.

Nel primo tempo lo scenario è stato horror: zero tiri in porta, un possesso palla esclusivo per gli avversari e la netta sensazione che la gara sarebbe potuta terminare anche tre a zero per la Cremonese. Compassati, lenti, poco incisivi nei contrasti, tutte caratteristiche figlie del primo goal di Terracciano che ha aperto le danze al quarto minuto.

Nel secondo tempo la squadra è rinata esattamente come contro il Cagliari. Baricentro alto, palla sempre tra i piedi e tante occasioni da goal che hanno lasciato nuovamente l'amaro in bocca. Si tratta di un vero e proprio mistero che questa squadra si porta dietro e che questa stagione è già costato diversi punti.