Udinese News – Lautaro ha ancora problemi: a rischio L’Udinese?

I primi esami hanno evidenziato quanto detto prima e le stime per i tempi di recupero escludevano la gara contro l'Udinese. Serve più tempo a Lautaro per tornare in forma al 100%, dal momento che l'Inter ha un calendario delicatissimo. Lunedì prossimo si sottoporrà ad altri esami medici per accertarsi delle condizioni della gamba.