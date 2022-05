Rassegna Stampa | Ancora tre giornate / La strada è quella giusta

Il team bianconero continua il suo momento di ottima forma , sta giocando al meglio e riesce a mettere in difficoltà tutte le squadre che si presentano al suo cospetto.

Anche ieri sera è andata in scena una partita molto interessante, stiamo parlando dell'incontro tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi.

Una partita ricca di emozioni che ha visto prevalere la società di Milano, ma sicuramente i friulani non hanno demeritato nulla e sono usciti dal campo con diversi rimorsi per la buona prestazione fatta. Non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa. Testa al prossimo incontro <<<