Notizie Udinese – Scuffet: ”Ecco perchè sono andato via”

L'ex portiere dell'Udinese, Simone Scuffet, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto dove ha spiegato i motivi del suo addio

Tra settore giovanile e prima squadra, Simone Scuffet ha giocato nell'Udinese per circa quindici anni. Tuttavia, nelle ultime stagioni, complice l'esplosione di Musso, non ha avuto molto spazio. Il portiere, ha quindi, deciso di provare una nuova esperienza all'estero. In estate si è trasferito a titolo definitivo all'Apoel Nicosia, club che milita nella Serie A cipriota. Direttamente, dalla picola isola, l'estremo difensore, ha parlato ai microfoni del Messaggero Veneto. Ecco le sue dichiarazioni.