Anno nuovo, ma Udinese vecchia a Lecce

In attesa che gennaio finisca e metta a posto la rosa, specie in uscita, Luca Gotti (oramai allenatore in pectore e non più ad interim) a Lecce per la prima del 2020 riproporrà la stessa Udinese che ha vinto col Cagliari. Con i sardi tre punti importantissimi, ma anche sofferti con Fofana (dato sul piede di partenza verso il Toro) a segnare a pochi minuti dalla fine un gol pesante che ora va capitalizzato nel Salento. Una nuova caduta in trasferta (la classifica in questo caso vede l’Udinese terzultima) significherebbe tornare nelle paludi.

Il tecnico veneto quindi pare orientato ad affidarsi agli stessi undici la cui condizione dopo la sosta pare buona. Musso in porta; De Maio, Ekong e Nuytinck in difesa. Fofana e De Paul come mezzali Mandragora davanti alla difesa, Larsen e Sema sugli esterni. n Okaka e Lasagna, il tandem usato nelle ultime tre partite dell’anno in avanti. Udinese vecchia fa buon brodo? Lo capiremo all’Epifania.