Appello all’Udinese e ai tifosi: doniamo i rimborsi all’Ospedale di Udine

Nell’ora più buia si sono spesi fin troppi minuti a discorrere di calcio, di come giocare o no ben sapendo che la situazione stava precipitando. Ora lo sport più amato si è fermato e non si sa a livello mondiale quando potrà ripartire. E’ l’ultimo problema, anche se molti club soffriranno come tutte le attività produttive la iris che ne conseguirà.

Intanto lanciamo un appello all’Udinese e ai suoi tifosi. Visto che sarebbe previsto un rimborso per chi ha acquisito biglietti, facciamo sì che questo diventi un piccolo gesto di solidarietà: si faccia in modo che i tifosi rinunciano alla richiesta e che il club devolva il ricavato all’Ospedale di Udine che come tutti quelli italiani mai come oggi ha bisogno di risorse per iniziare a predisporre ulteriori posti letto in emergenza. Si doveva anche la quota abbonati.

Aderite in molti, stringiamoci tutti e che si possa ripartire sapendo che abbiamo tutti dato un piccolo grande contributo al Paese e alla nostra città.