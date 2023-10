Notizie Udinese – Applausi per l’ex, Udogie fenomenale a Wembley

Il calciatore ha fatto una partita davvero incredibile in quel di Wembley. Senza ombra di dubbio uno dei migliori in campo per gli azzurri

Nel corso dei 65 minuti giocati ha portato a termine una partita di altissimo livello. Phil Foden con lui in campo non ha praticamente mai toccato palla, se non in qualche rara circostanza ed inoltre con la sua spinta offensiva ha rischiato di mandare in vantaggio l'Italia alla fine della prima frazione. Da quando è uscito il team non ha avuto più la stessa spinta su quella fascia, indubbiamente promosso.