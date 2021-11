News Udinese – Si apre una porta / Finalmente la chance da titolare

Dopo l'ennesima prova autorevole in amichevole è un plebiscito totale. Deve giocare titolare ed ora tocca a Gotti trovare una soluzione

Sabato l'ennesima amichevole giocata. Il match contro il Koper (società di prima serie slovena) è terminato 2-2, un pareggio che ha sollevato parecchi dubbi, sia sulla solidità delle difese che sulle capacità degli attaccanti. Sicuramente bisogna lavorare sulla compattezza delle riserve, che non sono ancora pronte per una campionato difficile come la Serie A. Non tutte però rispondono a questa affermazione, ci sono anche dei giocatori che continuano a creare e convincere il pubblico. Tra questi c'è uno che è arrivato in punta di piedi durante il mercato estivo, ma adesso vuole imporsi. Gotti inizia a studiare una soluzione per trovare la quadra ed accontentare tutti.