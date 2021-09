Notizie Udinese – Scelto l’arbitro del match contro il Napoli

La Lega Serie A ha annunciato gli arbitri validi per la quarta giornata di campionato. Ecco chi dirigerà l'incontro dell'Udinese

Continua l'ottimo periodo dell'Udinese. I ragazzi di Gotti sono reduci dal pareggio all'esordio contro la Vecchia Signora e dalle due grandi vittorie contro Venezia e Spezia. Lunedì, alla Dacia Arena, arriverà il Napoli caplolista, ancora a punteggio pieno. Sarà un match tostissimo, ma i friulani non partiranno battuti. Negli ultimi anni, i bianconeri in casa hanno sempre messo in difficoltà il Napoli, anche se il successo manca dal 2016. Toccherà a Gotti cercare di interrompere la striscia negativa. Nel frattempo, la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la quarta giornata. Scopriamo insieme chi dirigerà la gara dell' Udinese.

Designazione arbitrale

Sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo, ad arbitrare la sfida in programma alla Dacia Arena lunedì 20 settembre alle 20:45. Il direttore di gara verrà affiancato dagli assistenti Alassio e Mondin e dal quarto uomo Marchetti. Al Var Irrati, mentre all'Avar Liberti. Il signor Manganiello ha già diretto l'Udinese sei volte. Tuttavia, i precedenti sono negativi: quattro sconfitte e due pareggi. Sorride invece il Napoli. I partenopei, con Manganiello, hanno ottenuto quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. In totale, il classe '81, ha diretto 62 match di Serie A, 104 di Serie B e sei di Coppa Italia. In attesa di questa sfida, andiamo a vedere i dubbi di Gotti.

I dubbi di Gotti

Mister Gotti non avrà molti dubbi. Vuole continuare ad affidarsi alla squadra che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione. L'unica incertezza riguarda l'attacco e di conseguenza il centrocampo. La società non ha gradito la simulazione di Pussetto che ora rischia di partire dalla panchina contro il Napoli. Difficilmente Beto verrà schierato dal primo minuto. Più facile pensare alla coppia Pereyra-Deulofeu con l'inserimento di Makengo a centrocampo. Il tecnico bianconero ha a disposizione ancora qualche giorno per schiarirsi le idee.