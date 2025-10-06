Udinese – Buona la prova dell’arbitro Arena: i voti dei giornali

L'arbitro Arena ha effettuato una buona direzione della gara secondo le testate giornalistiche più importanti

Secondo le valutazioni della stampa nazionale, la prestazione dell'arbitro Arena è generalmente giudicata positivamente, essendo la sua terza direzione in serie A. Le valutazioni di Udinese-Cagliari.

GAZZETTA DELLO SPORT 6 — All'inizio fischia troppo spesso, spezzando il gioco, ma non commette errori gravi. Le ammonizioni sono giustificate. Nel complesso, la partita risulta priva di criticità e piuttosto corretta; nei due reparti non accade nulla di rilevante e l'arbitro Arena non è chiamato a prendere decisioni difficili. Il primo tempo è poco dinamico e a causa delle numerose interruzioni sarebbe stato opportuno un recupero maggiore rispetto ai soli due minuti concessi. Corrette le ammonizioni per Felici (fallo su Zanoli), Obert (fallo su Zaniolo) e Zaniolo (che colpisce la palla lontano dopo il fischio del direttore di gara).

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 — Arena si conferma tra gli arbitri più affidabili per Rocchi negli anni recenti (assieme a Crezzini), essendo alla sua terza direzione in Serie A questa stagione e la quarta in totale. Tuttavia, c'è ancora bisogno di miglioramenti: sono stati fischiati troppi falli, ben 29 in una partita come questa (la sua media è di 23, quella di serie A è 26,47), e ci sono alcuni appunti da fare sul suo operato disciplinare.

REGOLARI

Non ci sono dubbi sulla validità dei gol di Borrelli (la posizione è chiara, senza necessità di controllare) e di Kabasele (non ci sono infrazioni sul passaggio di Solet).

DISCIPLINARE

Tre i giocatori ammoniti. Il primo giallo rivolto a Matteo Felici non convince: il suo intervento su Zanoli è da gioco, pur essendo falloso, ma si tratta comunque di uno scontro normale, senza il passo sul piede (il piede di Felici si trova dietro il tallone di Zanoli), evidenziando una cattiva valutazione. Giusti, invece, i provvedimenti presi per Obert (che ha steso Zanoli in fuga) e soprattutto per Zanoli, che inspiegabilmente colpisce la palla lontano dopo un evidente fallo fischiato su Seba Esposito.

TUTTOSPORT 5,5 — Gestione non sempre all'altezza di una partita priva di situazioni degne di nota.