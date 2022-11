Udinese | Argentina buona la seconda: De Paul ma che combini?

Nota negativa ancora l'ex bianconero che non è riuscito a dare alla Seleccìon l'apporto sperato. De Paul è stato ancora tra i peggiori in campo, risultando troppo impreciso e insicuro . L'ex numero 10 dei friulani pare aver perso lo spunto dei giorni migliori e sta faticando a trovare una collocazione tattica nella formazione di Scaloni, cosa che Enzo Fernandez, oltre al gol, ha trovato fin dal suo ingresso. Ha sbagliato tanto tecnicamente e spesso la lettura delle giocate, non riuscendo mai a mettere in partita i compagni. Molina invece si è ripreso dopo la gara con l'Arabia Saudita dando un grande apporto in entrambe le fasi e facendo nettamente meglio di Montiel, partito titolare.

I voti della Gazzetta

Se a Molina, infatti, è arrivato il 6,5 in pagella (perché è "vivacità allo stato puro: era stato bocciato dopo la prima partita, entra e mette le frequenze giuste per dare una buona mano verso la vittoria"), a Rodrigo De Paul è stato assegnato un 5. L'ex diez bianconero "porta palla, ma non è una novità, lo ha sempre fatto. Il punto è che con una squadra chiusa bisognerebbe accelerare. E lui, invece, fa sempre una cosa in più".