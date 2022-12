News Udinese / L’argentina è campione del Mondo – La rassegna stampa

L'Argentina parte forte, chiudendo la prima frazione avanti 2-0 grazie ai gol di Messi e Di Maria. Nella ripresa, con il risultato che sembrava in saccoccia, ecco accendersi la stella di Mbappè, che con una doppietta firmata in 90 secondi riporta la Francia in parità, consegnando alla finale i tempi supplementari. E lì si fa la storia del calcio, con proprio Messi, per il nuovo allungo argentino e Mbappé, ancora su rigore, per il nuovo pari transalpino. Poi l'epilogo ai rigori e gli errori decisivi di Coman e Tchouameni, prima del tiro decisivo di Montiel, che scatena la festa della Hinchada Platense e di un popolo intero. Come ai tempi di Maradona. Ma non perdiamo altro tempo e partiamo con la rassegna stampa <<<