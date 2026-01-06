Udinese News – Arizala viaggia verso la prossima partita? Il punto

L’esterno sinistro ha effettuato le visite mediche e adesso si attende solo la prima convocazione da parte di Runjaic

Le visite mediche effettuate ieri sono necessarie per firmare il contratto che lo assocerà all’Udinese fino al 2030. Juan David Arizala è il primo giocatore acquistato dall’Udinese nel 2026. Si tratta di un acquisto con una visione futura, dato che entrerà a far parte delle rotazioni della fascia sinistra solo in un secondo momento: attualmente, Runjaic dispone già di Kamara , Zemura e Rui Modesto.

Il giovane colombiano del 2005 offrirà sia copertura difensiva che capacità di attacco. La Gazzetta dello Sport sottolinea come in passato i Pozzo abbiano già ingaggiato giocatori colombiani per le fasce, tra cui Pablo Armero, noto anche per questioni al di fuori del campo, e Gonzalo Martinez, che nel 2003 fu poi trasferito al Napoli.