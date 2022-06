News Udinese – Arriva la prima amichevole / Ecco il primo test stagionale

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in maniera costante sui suoi prossimi impegni stagionali. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e dire la sua, visto anche il finale dell'annata appena conclusa. Molto probabilmente sarà difficile mettere in difficoltà tutte le avversarie, ma l'idea è quella di dare tutto pur di iniziare come si è lasciata la passata stagione. Una squadra che era pronta a tutto ed aveva dimostrato di giocare un calcio incredibile a discapito di tutte le altre società, infatti l'Udinese è stato il miglior attacco negli ultimi tre mesi di campionato. Intanto è arrivata la prima data ufficiale. Pianificata l'amichevole di questo nuovo corso . Ecco quale sarà l'avversario.

La squadra che andrà ad affrontare l'Udinese nel suo primo impegno stagionale sarà il Rapid Lienz . Società del paese che ospiterà il ritiro delle zebrette. Stiamo parlando di un team che milita nel quarto livello austriaco. Sicuramente un primo impegno che non potrà dire molto, ma inizierà a far intravedere le trame di gioco della squadra di Andrea Sottil. Il tecnico che si trova alla prima esperienza nella massima serie del calcio italiano. In questa partita ci sarà anche un'altra sorpresa inaspettata. Ecco di cosa stiamo parlando .

La curiosità di questo incontro riguarda uno dei nuovi parametri zero, stiamo parlando di Sandi Lovric. L'ex trequartista del Lugano non vede l'ora di fare il possibile per aiutare anche la società bianconera. Nel corso dell'amichevole, però, affronterà allo stesso tempo sia suo padre che suo fratello. Il primo è il tecnico della società austriaca e il secondo l'attaccante. Una sfida in famiglia che non può fare altro che piacere.