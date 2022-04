Udinese – Ecco il colpo di scena / Il capitano recupera per domenica

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una situazione non semplice, ecco tutte le novità del caso

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di un match importantissimo e che potrebbe decidere le sorti del prossimo scudetto. Alla Dacia Arena arriveranno i neroazzurri di Simone Inzaghi, stiamo parlando di una squadra compatta e che sa come si fa la differenza sul campo da gioco. L'Udinese, però, non ha nessuna intenzione di far passare facilmente la beneamata e si prepara ad uno scontro che sicuramente lascerà i tifosi con il fiato sospeso. Il match è alle porte, ecco tutto quello che bisogna sapere su questo super incontro. Nelle ultime ore stanno arrivando degli aggiornamenti dall'infermeria. Il capitano pronto per il recupero.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è diventato una vera e propria bandiera della società neroazzurra. Stiamo parlando di un giocatore che ha fatto innamorare a suon di belle prestazioni tutti i fans del biscione. Se ancora non si fosse capito, il protagonista è l'estremo difensore Samir Handanovic. La sua assenza si è sentita tantissimo in quel di Bologna, complice anche un errore grossolano da parte del secondo portiere Ionut Radu. Non è un caso che si stia provando un recupero in fretta e furia proprio per quello che potrebbe essere lo scontro dell'anno. Non perdere anche la situazione recuperi in casa bianconera.

Nel frattempo...

Arrivano buone notizie per i campioni d'Italia, ma anche per i bianconeri dato che il perno del centrocampo è pronto per tornare sui campi da gioco. Stiamo parlando di Roberto Pereyra che dopo due settimane difficili sembra essere pronto per tornare a fare la differenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul prossimo incontro di campionato. Ci sono novità ogni istante ed è difficile fare delle previsioni a lungo termine. Ancora tutto in completa evoluzione. Il weekend è oramai alle porte. Cioffi sta sciogliendo le ultime riserve. Ecco di cosa si parla <<<