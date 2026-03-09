Notizie Udinese – Arriva la Juve: Spalletti rivoluziona l’attacco bianconero

La sfida tra i bianconeri di Torino e quelli del Friuli Venezia Giulia si sta avvicinando sempre di più e si parla di una partita che sarà soprattutto per la squadra gestita da Luciano Spalletti che sta continuando la sua corsa alla prossima Champions League. L'Udinese si deve preparare ad una possibile sorpresa, ecco le ultime sull'attacco del club piemontese.