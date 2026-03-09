La sfida tra i bianconeri di Torino e quelli del Friuli Venezia Giulia si sta avvicinando sempre di più e si parla di una partita che sarà soprattutto per la squadra gestita da Luciano Spalletti che sta continuando la sua corsa alla prossima Champions League. L'Udinese si deve preparare ad una possibile sorpresa, ecco le ultime sull'attacco del club piemontese.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Arriva la Juve: Spalletti rivoluziona l’attacco bianconero
udinese
Notizie Udinese – Arriva la Juve: Spalletti rivoluziona l’attacco bianconero
La Juventus sembra essere sempre più vicina al prossimo incontro di campionato che sarà contro i bianconeri di Udine. Ecco tutti i dettagli
David non convince, Openda è stato bocciato e Vlahovic deve ancora recuperare la sua forma migliore. La situazione che potrebbe scegliere Spalletti, vedrebbe dal primo minuto un calciatore come Yildiz nel ruolo di nove atipico un po' come è stato per Totti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Napoli o Inter? Pronta la cessione, tutti i dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA