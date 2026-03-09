mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Arriva la Juve: Spalletti rivoluziona l’attacco bianconero

udinese

Notizie Udinese – Arriva la Juve: Spalletti rivoluziona l’attacco bianconero

Spalletti e Allegri
La Juventus sembra essere sempre più vicina al prossimo incontro di campionato che sarà contro i bianconeri di Udine. Ecco tutti i dettagli
Lorenzo Focolari Redattore 

La sfida tra i bianconeri di Torino e quelli del Friuli Venezia Giulia si sta avvicinando sempre di più e si parla di una partita che sarà soprattutto per la squadra gestita da Luciano Spalletti che sta continuando la sua corsa alla prossima Champions League. L'Udinese si deve preparare ad una possibile sorpresa, ecco le ultime sull'attacco del club piemontese.

David non convince, Openda è stato bocciato e Vlahovic deve ancora recuperare la sua forma migliore. La situazione che potrebbe scegliere Spalletti, vedrebbe dal primo minuto un calciatore come Yildiz nel ruolo di nove atipico un po' come è stato per Totti. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Napoli o Inter? Pronta la cessione, tutti i dettagli <<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
News Udinese – Kamara o Zemura, chi è il titolare sulla sinistra? Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA