Notizie Udinese – Arriva la firma / Un nuovo team per il terzino

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Intanto un ex firma per un nuovo team e giocherà in Bundesliga

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita. Una squadra che sotta la guida di Gabriele Cioffi è completamente rinata e sta regalando delle prestazioni a dir poco sensazionali. Per il momento, però, bisogna continuare a rimanere concentrati e dare il massimo anche in vista dei prossimi incontri. Alla Dacia Arena per l'ultimo match stagionale, arriverà lo Spezia di Thiago Motta. Stiamo parlando di una squadra che ha sempre fatto la differenza e sta conquistando una salvezza che nessuno si sarebbe aspettato all'inizio di questo campionato, visti tutti i problemi affrontati durante l'estate. Nel frattempo, però, si parla anche di ex calciatori bianconeri. Proprio nell'ultimo periodo un terzino che ha difeso la maglia ha firmato per un nuovo club. Ecco il suo profilo.

Il giocatore al centro dell'articolo ha sempre dato il massimo per la maglia friulana e l'ha difesa nella stagione 20/21 per la bellezza di quindici presenze in cui è riuscito anche a mettere a referto ben due assist. Poi quest'estate è rientrato dal prestito e di conseguenza ha trovato un nuovo team che fosse in grado di regalargli spazio e che potesse premiare con delle buone prestazioni. Stiamo parlando di Thomas Ouwejian ed ecco il nuovo team per cui ha firmato.

Il suo nuovo club in realtà non sarà così tanto nuovo, visto che stiamo parlando di una squadra in cui ha giocato per tutta questa stagione: lo Schalke 04. Il team era retrocesso in seconda divisione tedesca ed anche grazie alle prestazioni dell'esterno olandese è riuscito a conquistare la promozione a solo un anno di distanza. Vista la solidità regalata, il club ha deciso di riscattare il suo profilo e puntare forte sulle sue capacità. Nelle ultime ore l'Udinese sta iniziando a pensare al futuro di diversi componenti del team. Un terzino prepara le valigie. Futuro lontano dal Friuli <<<