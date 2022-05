Rassegna Stampa | Arriva il lieto fine / Una vittoria spumeggiante

Si conclude ufficialmente la stagione calcistica 2021/2022 per la società bianconera. Stiamo parlando di una squadra che ha sempre giocato al massimo e si è tolta (soprattutto nella seconda parte) parecchie soddisfazioni.

La società guidata da Gabriele Cioffi ha giocato un calcio molto interessante e messo in difficoltà anche le migliori squadre del nostro campionato. Sicuramente non è stato facile, ma grandi meriti vanno dati proprio al mister.

Quella di ieri si può definire come la ciliegina sulla torta, visto che la squadra ha battuto per 4-0 una delle squadre più in forma del nostro campionato. Stiamo parlando della Salernitana. Partiamo con il resoconto dell'incontro. Ecco la rassegna stampa <<<