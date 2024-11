Udinese – Arriva l’ora di Ekkelenkamp: titolare al posto di chi? Il punto

Proprio in questi istanti sembra poter arrivare l'ora di Ekkelenkamp a partire dal ritorno post sosta. Ecco tutti i dettagli e il punto

Jurgen Ekkelenkamp non vede l'ora di tornare ad essere protagonista dopo che è stato fermato da un'influenza proprio nel suo momento migliore. Adesso due settimane in cui sta lavorando nel migliore dei modi per prendersi una maglia da titolare già nell'incontro di campionato con l'Empoli di Roberto D'Aversa. Ecco tutti i dettagli.