News Udinese | Quando arriva Pizarro? Il punto sul bomber ancora in Cile

Damian Pizarro oggi non sarà al Bruseschi e di conseguenza non presenzierà all'inizio della solita preparazione atletica e fisica dell'Udinese. Qual è il problema che ad oggi tiene ancora bloccato e fermo un calciatore importante come il cileno?

L'infortunio per rimuovere una cisti ossea è solo il primo dei problemi, visto che in realtà c'è anche un disguido dal punto di vista organizzativo. Il calciatore infatti sta ancora attendendo l'arrivo del visto ufficiale per poter approdare in Italia. Un punto di domanda decisamente importante con una data che al momento tarda ad arrivare. C'è grande attesa nei confronti del calciatore e di vederlo sul campo da gioco. Nel frattempo si muove il mercato in entrata. L'Udinese vuole chiudere per un centrocampista: ci sono 4 favoriti <<<