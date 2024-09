Mercato Udinese – Arriva Solet: nelle prossime ore la firma e l’ufficialità

Solet sta per arrivare in maniera ufficiale in quel di Udine. Nelle prossime ore arriverà l'ufficialità da parte della società bianconera

Nel frattempo i bianconeri si godranno un difensore centrale di livello decisamente elevato. Non dimentichiamo che nel corso delle ultime stagioni non solo ha vinto diversi campionati in Austria, ma ha anche militato da titolare in Champions League. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'allenamento a porte aperte di mercoledì. Tutti i dettagli per supportare Thauvin and Co. <<<