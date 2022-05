Udinese – Arriva la stangata / Ecco gli squalificati per la prossima giornata

Il team bianconero continua il suo lavoro, nel frattempo ecco chi non potrà esserci contro il Sassuolo sabato pomeriggio

Il team bianconero continua a lavorare nel miglior modo possibile in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione da monitorare e tutt'altro che scontata visto che la società friulana ha ancora un obiettivo da conquistare, stiamo parlando del decimo posto. Al momento il Torino dista solo quattro punti con ancora tre giornate da affrontare e soprattutto il calendario per il team di Gabriele Cioffi sembra essere abbastanza abbordabile. Sappiamo, però, che ogni partita va affrontata con la massima attenzione e nessun avversario va preso sotto gamba. Il prossimo match è alle porte ed ecco quali giocatori non potranno dire la propria in vista di questo incontro. Ecco tutti gli assenti e gli squalificati.

Gli squalificati

Per quanto riguarda le squalifiche piovuta dal giudice sportivo, tutte e due le società possono ritenersi fortunate visto che nessuno dei giocatori sia di Sassuolo che dell'Udinese sono incappati in una squalifica di una o più giornate. Sono solo quattro i talenti puniti dal giudice sportivo e stiamo parlando di Stojanovic e Valerio Verré dell'Empoli, Sasa Lukic del Torino ed infine Ivan Provedel che è stato squalificato per una giornata per espressione blasfema. Nonostante non ci siano delle squalifiche, c'è comunque qualcuno pronto ad alzare bandiera bianca.

Gli assenti

Per il team bianconero dovrebbe esserci un solo assente, ma stiamo parlando di un giocatore di un'importanza incredibile nello scacchiere tattico del mister. Il suo nome è Isaac Success e difficilmente potrà recuperare dall'infortunio subito intorno alla mezz'ora contro i neroazzurri guidati da Simone Inzaghi. La buona notizia potrebbe essere quella di un ritorno da parte del bomber portoghese Beto che sta piano piano migliorando e potrebbe avvicinarsi al suo rientro sul campo da gioco.