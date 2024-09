Udinese – Arriva la terza maglia: tutto quello che devi sapere

La terza maglia sta per arrivare in città, o meglio in quel di Milano visto che verrà presentata nel corso della settimana della Moda

Lorenzo Focolari Redattore 15 settembre - 11:20

La terza maglia sta per arrivare e l'Udinese non vede l'ora di presentarla in un contesto unico come la settimana della moda di Milano. La data prescelta è quella del 17 di Settembre, dove in una località del capoluogo lombardo ancora da definire, il club in collaborazione con l'azienda Florania.

Sarà una maglietta riciclata al 100%, con la tonalità prescelta che dovrebbe essere intorno al violaceo come si evince dalle grafiche uscite in questi ultimissimi giorni. Logicamente grande attesa nel cercare di capire come sarà e scoprire qualche anticipazione. Cambiando rapidamente discorso, ecco tutte le ultime sulla sfida di campionato con il Parma. Ecco la probabile formazione di mister Kosta Runjaic <<<