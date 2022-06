Udinese – Arriva l’ufficialità: Andrea Sottil è il nuovo tecnico bianconero

Il team bianconero non si è perso d'animo ed ora inizia a lavorare in vista della prossima stagione. Proprio oggi arriva l'ufficialità

Il team bianconero continua a pianificare la prossima stagione di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha concluso in maniera eccellente questa stagione e vuole continuare in tutti i modi a fare bene e soprattutto sorprendere. Sicuramente la situazione non è facile, visto che l'oramai ex mister Gabriele Cioffi ha lasciato un bellissimo percorso ed un gruppo fantastico proprio nel momento in cui si iniziava a pensare al futuro. Il merito della società è stato quello di farsi trovare pronta. Infatti in pochissimo tempo si è arrivati ad una vera e propria conclusione e il raggiungimento di un accordo con la nuova guida tecnica. Ecco il mister che ha appena firmato il suo contratto.